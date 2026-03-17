В Томской области перед паводками подготовят ПВР на 12 тыс. человек

Отмечается, что на период половодья для контроля за уровнем воды в руслах рек планируется развернуть 45 гидропостов: 19 постоянных и 26 временных. По прогнозам гидрологов, наиболее опасные участки, где постоянно скапливается лед: проток реки Светлая у села Вершинино и Батурино, а также отрезок от Коммунального моста до острова Верхний Боярский. Проводить ледовзрывные работы в этом году планируют 23 марта на реке Томь в черте города.