В Томской области перед паводками подготовят ПВР на 12 тыс. человек

ТОМСК, 17 марта. /ТАСС/. Власти Томской области готовят 73 пункта временного размещения (ПВР), которые смогут вместить свыше 12 тыс. человек, сообщил ТАСС начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.
«Производится подготовка к работе пунктов временного размещения населения (73 ВРП общей вместимостью 12 420 человек). В населенных пунктах, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения, создается необходимый резерв продуктов питания, медикаментов, ГСМ и других товаров первой необходимости», — говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что на период половодья для контроля за уровнем воды в руслах рек планируется развернуть 45 гидропостов: 19 постоянных и 26 временных. По прогнозам гидрологов, наиболее опасные участки, где постоянно скапливается лед: проток реки Светлая у села Вершинино и Батурино, а также отрезок от Коммунального моста до острова Верхний Боярский. Проводить ледовзрывные работы в этом году планируют 23 марта на реке Томь в черте города.
Во время паводка в регионе будет контролировать ситуацию 24 оперативные группы, в том числе с использованием беспилотных авиационных систем. Аэромобильная группировка включает в себя 100 человек, 10 единиц техники и два плавсредства. Для подготовки к половодью проверяют готовность органов управления, гидротехнические сооружения, проводят командно-штабные учения.
Весной 2024 года в Томской области из-за паводка подтопило более 20 населенных пунктов, в одном районе региона вводили режим ЧС. Также фиксировались переливы дорог.