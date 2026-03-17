За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 16 пожаров

К моменту прибытия пожарных из-под кровли шел дым, в помещениях было плотное задымление. Самостоятельно эвакуировались четыре человека. Возгорание ликвидировали на площади около 108 квадратных метров силами семи человек и двух единиц техники. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печи.