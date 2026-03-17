За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 16 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Днем в селе Агинское загорелся трехквартирный жилой дом.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Днем в селе Агинское загорелся трехквартирный жилой дом.

К моменту прибытия пожарных из-под кровли шел дым, в помещениях было плотное задымление. Самостоятельно эвакуировались четыре человека. Возгорание ликвидировали на площади около 108 квадратных метров силами семи человек и двух единиц техники. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печи.

В Ужуре на улице Крепцова-Зайченко загорелся легковой автомобиль. Пожар потушили на площади около пяти квадратных метров. На месте работали четыре человека и одна единица техники. Предварительная причина — поджог.

В деревне Терентьево из-за короткого замыкания электропроводки загорелась хозпостройка. Возгорание ликвидировали на площади около 16 квадратных метров силами шести человек и двух единиц техники. В результате пожара погибли 10 голов сельскохозяйственной птицы, сообщили в краевом МЧС.