Улицу Копылова в Красноярске благоустроят к юбилею города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сейчас в городе ищут подрядчика для благоустройства улицы Копылова.
Главная задача — сделать улицу удобной для пешеходов, в том числе маломобильных жителей. Планируется обустроить непрерывные пешеходные маршруты: построить недостающие тротуары и обновить существующие покрытия.
Также на улице приведут к единому стилю уличную мебель и элементы благоустройства, приведут в порядок газоны. Запланирована модернизация освещения: старые опоры и светильники заменят, а провода уберут под землю.
После выбора подрядчика составят график работ. Благоустройство пешеходной части синхронизируют с другими дорожными проектами города. Работы начнутся, как только позволят погодные условия, отмечают в мэрии.
Кроме того, вдоль улицы обновят два сквера у домов № 44 и № 50. Там сделают новые дорожки, установят уличную мебель, обновят озеленение и отремонтируют фонтан.
Всего к 400-летию Красноярска комплексное благоустройство пройдет на нескольких крупных улицах и так называемых гостевых маршрутах, включая проспект имени газеты «Красноярский рабочий» и улицы исторического центра.