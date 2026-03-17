Улицу Копылова в Красноярске благоустроят к юбилею города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сейчас в городе ищут подрядчика для благоустройства улицы Копылова.

Главная задача — сделать улицу удобной для пешеходов, в том числе маломобильных жителей. Планируется обустроить непрерывные пешеходные маршруты: построить недостающие тротуары и обновить существующие покрытия.

Также на улице приведут к единому стилю уличную мебель и элементы благоустройства, приведут в порядок газоны. Запланирована модернизация освещения: старые опоры и светильники заменят, а провода уберут под землю.

После выбора подрядчика составят график работ. Благоустройство пешеходной части синхронизируют с другими дорожными проектами города. Работы начнутся, как только позволят погодные условия, отмечают в мэрии.

Кроме того, вдоль улицы обновят два сквера у домов № 44 и № 50. Там сделают новые дорожки, установят уличную мебель, обновят озеленение и отремонтируют фонтан.

Всего к 400-летию Красноярска комплексное благоустройство пройдет на нескольких крупных улицах и так называемых гостевых маршрутах, включая проспект имени газеты «Красноярский рабочий» и улицы исторического центра.