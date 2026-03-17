Новосибирцы перевели через СБП почти 87 миллиардов рублей

В среднем за месяц каждый новосибирец проводил через систему платежи на сумму примерно 7,2 тысячи рублей.

Жители Новосибирской области в 2025 году перевели через Национальную платежную систему (СБП) 86,7 миллиарда рублей, сообщили в Центробанке.

Всего за год было совершено около 6 миллионов транзакций. Основной денежный поток (86,1 млрд рублей) пришелся на платежи в адрес юридических лиц.

Физическим лицам новосибирцы отправили 237 миллионов рублей, а кредитным организациям — порядка 325 миллионов.

В Центробанке отмечают, что статистика подтверждает растущую популярность бесконтактных и дистанционных способов оплаты среди жителей региона.

Если разделить общий объем на среднее число жителей (около 2,7 млн человек), то в среднем за месяц каждый новосибирец проводил через систему платежи на сумму примерно 7,2 тысячи рублей.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что число новых компаний в Новосибирской области выросло на 3%.