Новосибирцы перевели через СБП почти 87 миллиардов рублей

Жители Новосибирской области в 2025 году перевели через Национальную платежную систему (СБП) 86,7 миллиарда рублей, сообщили в Центробанке.
Всего за год было совершено около 6 миллионов транзакций. Основной денежный поток (86,1 млрд рублей) пришелся на платежи в адрес юридических лиц.
Физическим лицам новосибирцы отправили 237 миллионов рублей, а кредитным организациям — порядка 325 миллионов.
В Центробанке отмечают, что статистика подтверждает растущую популярность бесконтактных и дистанционных способов оплаты среди жителей региона.
Если разделить общий объем на среднее число жителей (около 2,7 млн человек), то в среднем за месяц каждый новосибирец проводил через систему платежи на сумму примерно 7,2 тысячи рублей.
