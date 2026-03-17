Часть Омска поместили под спецрежим из-за угрозы

В минувший понедельник, 16 марта 2026 года, обнародовано два постановления городской администрации о вводе режима повышенной готовности вблизи аварийных жилых объектов. В каждом из документов фигурирует формулировка об «опасности обрушения, создающей угрозу жизни и здоровью жителей многоквартирного дома и пребывающих в непосредственной близости людей».
Так, территорией со «спецрежимом» реагирования стал участок в границах 5-этажного дома по адресу 4-я Транспортная, 50 в Октябрьском административном округе, неподалеку от остановки общественного транспорта «Берко Цемента». Примечательно, что здание, признанное аварийным еще в 2017 году, планировали расселить до конца 2020-го. В конце 2024-го инициировано изъятие земли под ним и жилых помещений.
Вторым объектом, при котором вводится режим повышенной готовности, является одноэтажный дом 1944 года постройки по адресу Крымская, 78А в черте Ленинского административного округа (в районе остановки «С. Катыка»). В январе 2026 года сообщалось об обрушении потолка в одной из квартир. Аварийным его признали в мае 2017 года, расселение планировалось осуществить до конца 2020 года.
Ранее аналогичные меры реагирования отменили в границах дома № 23 по улице Новосортировочной в Ленинском административном округе.