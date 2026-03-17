Эксперты раскрыли, как мошенники обманывают россиян через TikTok

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Злоумышленники обманывают россиян через «гарантированные призы»: в роликах TikTok они распространяют «акцию» и предлагают перейти по ссылке в комментариях, а в итоге крадут данные пользователей, выяснили для РИА Новости эксперты по кибербезопасности из «Золотого Яблока» и F6.
«Через угнанные или новые аккаунты в TikTok распространялись видеоролики, анонсирующие “акцию” и предлагающие перейти по ссылке в комментариях или в профиле», — сообщили специалисты.
Далее из TikTok пользователей ведут на сайт, визуально похожий на официальный ресурс ритейлера: там предлагают открыть сюрприз и получить «гарантированный приз».
Чтобы его получить, нужно перейти в Telegram-бот, который является точкой управления: он собирает аудиторию, навязывает подписки или переводит пользователя на дальнейшие действия «вплоть до передачи своих персональных данных или платежей в пользу мошенников».
Чтобы не стать жертвой социальной инженерии в таких схемах, специалисты рекомендуют проверять только на официальных площадках бренда любые «акции» с переходом в Telegram-бот или по ссылкам из комментариев и личных сообщений.
«Предложения в формате “я сотрудник, продам со скидкой, только по ссылке” — типичная мошенническая легенда даже при убедительном оформлении аккаунта; если обещают “бесплатно” и торопят “прямо сейчас”, это чаще всего попытка управлять действием пользователя, а не реальная акция», — говорят эксперты.