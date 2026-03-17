В районе Затоки в Одесской области с 15 на 16 марта были слышны взрывы. По данным подпольщиков, вероятно, удар наносился по базам отдыха, которые киевский режим, по сути, сегодня превратил в военные объекты. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал атаку.
«Все базы отдыха, которые находятся сейчас на территории Украины, как правило, используются не по прямому назначению, а именно: для размещения, базирования, отдыха и боевой подготовки подразделений ВСУ, наемников и иностранных кураторов, находящихся в непосредственной близости от центров обучения», — отметил Липовой в беседе с aif.ru.
Поэтому, констатировал военный эксперт, по всем таким выявляемым базам наносятся удары с целью нанести максимальный ущерб и полностью вывести их из строя вместе с личным составом.
«На базах могут обучаться диверсанты и пилоты дронов под руководством инструкторов НАТО и наставников, которые контролируют процесс обучения и применение оружия, поставляемого украинскому режиму», — сказал Липовой.
Кстати, по данным главы николаевского подполья Сергея Лебедева, эвакуация с базы после атаки осуществлялась вертолетами, что, по его мнению, говорит «о присутствии там иностранных военных, и не румын каких-то, а “белых господ” из Европы».
Как сообщалось, в одесском порту сожгли оружие НАТО.