17-летняя девушка из Иркутска родила от африканца и снялась в шоу

11 марта на телеканале «Ю» вышла вторая серия пятого сезона реалити-шоу «Мама в 16» (16+). Главной героиней стала Мария из Иркутска. Ее избранник — 25-летний Санти из Кот-д’Ивуара, студент технического университета. Пара познакомилась в новогоднюю ночь в клубе, когда Маше было 16.
Родители девушки были против отношений, но молодые люди продолжали встречаться. Когда девушка забеременела, пара решила оставить ребенка. Санти жил в общежитии, потом снял дом без удобств, где Маше приходилось стирать в тазу и носить воду. Они поженились в иркутском ЗАГСе без пышного торжества. Маша взяла фамилию мужа и стала Ирие.
Из-за проблем с учебой Санти отчислили из университета, он работал аниматором, а позже пара переехала в Люберцы. Там у них родился сын Шедл. Сейчас супруги живут в Подмосковье, ведут совместные блоги и набирают популярность. Полную историю влюбленных читайте на сайте КП-Иркутск.
Кстати, жительница Иркутска 21-летняя Екатерина Костенюк стала участницей нового сезона шоу «Пацанки» (18+) на телеканале «Пятница!». Рассказываем, что о ней известно.