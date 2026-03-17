17-летняя девушка из Иркутска родила от африканца и снялась в шоу

Родители девушки были против отношений, но молодые люди продолжали встречаться. Когда девушка забеременела, пара решила оставить ребенка. Санти жил в общежитии, потом снял дом без удобств, где Маше приходилось стирать в тазу и носить воду. Они поженились в иркутском ЗАГСе без пышного торжества. Маша взяла фамилию мужа и стала Ирие.