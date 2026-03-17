Почти 100 пьяных водителей остановили на дорогах края за прошедшие выходные

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На выходных сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края задержали 93 водителя.
Теперь любителям нетрезвых поездок грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. А за повторное пьяное вождение возбуждается уголовное дело.
Кроме того, в пятницу в Иланском округе дорожный патруль устроил погоню за пьяным водителем, который устроил ДТП и пытался скрыться. Никто не пострадал.
В ГАИ напоминают:
"Нетрезвый водитель за рулем — это смертная казнь без права на помилование. Никакие отговорки не вернут жизнь сбитому насмерть пешеходу или не соберут разбитую в дребезги машину, в которой по вашей беспечности пострадали близкие и родные.
Помните, что управление транспортным средством в нетрезвом виде категорически запрещено. А если вы заметили на дороге водителя, предположительно находящегося в состоянии опьянения, убедительно просим сообщить об этом по телефону «Синей линии» в Красноярске 263−10−19. Ваши действия могут помочь предотвратить трагедию и сохранить чью-то жизнь".