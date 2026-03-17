В Красноярске задержали пьяного водителя с превышением нормы в 8 раз

Бдительный житель Красноярска помог полиции задержать нетрезвого автомобилиста, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Несколько дней назад в чат-бот ГАИ «Синяя линия» поступило сообщение от жителя, который заметил на Ботаническом бульваре подозрительного водителя ВАЗа. По словам очевидца, мужчина с трудом стоял на ногах и явно находился в состоянии опьянения.
Прибывшие на место инспекторы обнаружили и машину, и её 30-летнего владельца. Проверка показала шокирующий результат: содержание алкоголя в выдохе составило 1,29 мг/л — это превышает допустимую норму более чем в восемь раз.
В отношении водителя составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Нарушителю грозит административный арест до 15 суток.
Как отметили в ГИБДД, в этом году благодаря сообщениям на «Синюю линию» красноярцы помогли задержать уже более 20 пьяных водителей. Всего поступило свыше 100 сигналов.
Ранее мы сообщали, что прокуратура добилась пересмотра дела о лесной контрабанде в Курагино.