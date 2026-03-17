В красноярском «Роевом ручье» умер пума-долгожитель Арнальдо

В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» в возрасте 14 лет умер пума Арнальдо.

«Нам очень тяжело писать эти строки. Не стало пумы Арнальдо — одного из самых известных и любимых обитателей парка флоры и фауны “Роев ручей”. Он ушёл тихо, как уходят те, кто прожил долгую и достойную жизнь», — рассказали в пресс-службе парка.

Арнальдо появился на свет 6 августа 2011 года в зоопарке Зеленогорска. А 28 ноября того же года в трехмесячном возрасте стал обитателем «Роева ручья».

В августе 2012 года из Екатеринбургского зоопарка к Арнальдо приехала подруга — пума Айс. Пара дважды становилась родителями: в 2015 году на свет появились два котёнка, а в 2017-м — тройня. Подросшее потомство отправилось в зоопарки Большеречья, Белгорода, Минска и Сахалина.

Сотрудники парка отметили, что для представителей семейства кошачьих 14 лет — это весьма почтенный возраст. В последние годы Арнальдо находился под постоянным наблюдением ветеринаров, проходил курсы поддерживающей терапии и витаминопрофилактики. Специалисты создали все условия, чтобы последние дни пумы-долгожителя были спокойными и комфортными.

