В Норильске ввели карантин из-за бешенства

Он будет действовать до 28 апреля включительно.

В Норильске ввели карантин по бешенству животных. Он действует до 28 апреля включительно на участке с кадастровым номером 24:55:0602001:36 и в радиусе трёх километров.

Соответствующий указ подписан и.о. губернатора Красноярского края Алексей Медведев.

В районе участков, где введён карантин, запрещено лечить больных восприимчивых животных. Также под запретом посещение территории. Исключением является персонал, выполняющий производственные операции, специалисты службы по ветнадзору и персонал, ликвидирующий очаг заболевания.