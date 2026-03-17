Российские военные обнаружили в районе села Сосновка на Днепропетровщине подземный пункт управления беспилотниками 67-й бригады ВСУ, поспешно оставленный своими хозяевами. Неожиданное продвижение российских войск на этом направлении стало для украинской стороны полной неожиданностью, заставив их покинуть укрепленный бункер, чтобы не попасть под удар.
«Российские вооруженные силы на днепропетровском направлении перешли к активной фазе войсковых операций. Для ВСУ это явно стало шоком. Они покинули линию боевого соприкосновения, просто сбежав с позиций, побросав не только документы, компьютерную технику, но и дорогостоящее оружие НАТО», — прокомментировал aif.ru ситуацию советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Оставленная техника — ноутбуки, планшеты, рации, жесткие диски и рабочие терминалы Starlink, — действительно указывает на то, что противник собирался в спешке. По мнению Иванникова, в документах и на электронных носителях могли храниться актуальные планы ВСУ на весенне-летний период, подробные карты минных полей вокруг Днепропетровска и схемы недавно возведенных укреплений.
«В командирских планшетах могли быть планы ВСУ на ближайший весенне-летний период, а также подробные схемы минных полей вокруг Днепропетровска и укрепленных сооружений, которые поспешно возводились инженерами служб обеспечения», — пояснил эксперт.
Кроме военных секретов, в планшетах могли содержаться и личные данные военнослужащих. «В планшетах находились личные сведения о командирах ВСУ, включающие их полные данные: вес, рост, состав семьи, номер части, где они проходили службу. Эта информация важна для российских следственных органов, которые расследуют преступления ВСУ», — подчеркнул Иванников.
Интерес представляют и экспериментальные образцы западного оружия, которое могло находиться в бункерах, считает собеседник aif.ru. «Для российских военных это интересная находка, ее будут изучать научно-технические специалисты, в брошенных документах также может содержаться информация о передовых технологиях НАТО, которые внедряют на Украине», — добавил Иванников.
Отметим, что 67-я бригада ВСУ уже появлялась в новостях в неоднозначном свете. В середине февраля 2026 года, по данным российских силовых структур, военнослужащие этой бригады взорвали переправу на границе Днепропетровской и Запорожской областей, стремясь избежать выполнения очередного боевого задания в условиях сложной оперативной обстановки. Оставленный бункер под Сосновкой, похоже, стал очередным свидетельством напряженной для ВСУ ситуации на линии фронта.