В Красноярском крае нелегальный мигрант пытался подкупить замначальника отдела полиции

Следователи следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего иностранца. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчину подозревают в покушении на дачу взятки должностному лицу. По версии правоохранителей, незаконно находящегося в России иностранного гражданина выявили 12 марта в Сосновоборском муниципальном округе. Его доставили в отдел полиции для составления административного протокола. Там подозреваемый, желая избежать административной ответственности, попытался передать заместителю начальника отдела взятку в размере 50 тысяч рублей. Офицер полиции отказался от предложенных денег. По ходатайству следствия злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.