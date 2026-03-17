Лерчек может избежать колонии после возобновления процесса и приговора

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), рассмотрение дела которой приостановлено из-за ее состояния здоровья, может избежать наказания даже в случае возобновления слушаний и провозглашения ей обвинительного приговора. Об этом сказано в заявлении адвокатов блогера, зачитанном в суде, с текстом которого ознакомился ТАСС.
«Заболевание, диагностированное у Чекалиной, входит в перечень правительства № 54 “О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью”, — сказано в заявлении защиты, зачитанном в суде при рассмотрении ходатайства о приостановке дела.
В соответствии с российским законодательством, осужденные, которые имеют заболевания, указанные в этом списке, имеют право на освобождение от наказания в виде лишения свободы.
Ранее сообщалось, что у Чекалиной выявлен рак желудка четвертой стадии. Врачи начали проводить ей курс химиотерапии. Позже суд заменил Лерчек домашний арест на запрет определенных действий. При этом блогеру сохранили почти все ограничения, предусмотренные домашним арестом. Ей также разрешили посещать медицинские учреждения без ограничения. Кроме этого, суд выделил в отдельное производство дело блогера и приостановил его рассмотрение до улучшения ее состояния здоровья.
Чекалинa и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.