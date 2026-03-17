Власти Новосибирской области ужесточили меры на фоне вспышки бешенства среди скота: что ждет владельцев

Власти Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в регионе в связи со вспышками заболеваний бешенством и пастереллезом среди скота. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.
«Режим ЧС введен на территории всей Новосибирской области», — заявил высокопоставленный чиновник.
Он подчеркнул, что благодаря этой мере властям удастся эффективно координировать действия и максимально купировать перемещения животных и продукции животного происхождения. Режим ЧС будет действовать в области до 16 февраля.
По информации регионального Минсельхоза, последние очаги заболеваний сельхозживотных были выявлены в начале марта, более 10 суток назад. В карантинной зоне, таким образом, оказались тысячи животных при общей численности скота в Новосибирской области около 90 тысяч голов. Всем, у кого изымут животных, отмечает ТАСС, будут предоставлены все официальные документы.
Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов также объяснил, что на сегодняшний день в Новосибирской области специалисты выявили пять очагов пастереллеза и 42 бешенства. Причиной заражения может быть выход диких животных к местам пропитания скота в условиях нестабильной температуры и большого количества осадков.
До этого в правительстве области заверили, что в Новосибирской области не ожидают дефицита говядины на фоне вспышек бешенства и пастереллеза среди животных. Новых очагов заболеваний не фиксируют уже больше десяти дней.
Вместе с тем в Минсельхозе уточнили, что фермеры Новосибирской области, у которых изъяли скот из-за вспышек пастереллеза и бешенства, смогут заново завести животных через четыре-пять месяцев. Сейчас в хозяйствах проводят дезинфекцию.
В сентябре прошлого года в селе Смышляевка Волжского района Самарской области был введен карантин по бешенству. Режим ЧС ввел губернатор Вячеслав Федорищев после выявления вируса на частном подворье. Доступ в очаг инфекции и трехкилометровую зону вокруг него ограничен. Запрещены торговля и вывоз животных, охота и ярмарки. Бешенство — смертельно опасное для человека заболевание.