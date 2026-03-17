В Красноярске оштрафовали коллекторов за давление на семью

В Красноярске оштрафовали коллекторов, которые угрожали должнице и ее отцу. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ФССП. Основанием для начала разбирательства стало обращение местной жительницы. Она рассказала, что ей стали поступать сообщения с угрозами распространить порочащую ее информацию, если она не погасит долг. Сотрудники выяснили, что взыскатели использовали угрожающие формулировки, оказывая на горожанку психологическое давление, и писали ее отцу без ее согласия. Мужчине также угрожали в случае, если его дочь не погасит долг.