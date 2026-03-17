Хакер заявил о взломе тысяч камер по всей Украине

Пророссийский хакер PalachPro заявил, что осуществил массовый взлом уличных, придомовых и скрытых камер видеонаблюдения по всей Украине, сообщает РИА Новости.
По его словам, доступ получен к более чем шести тысячам устройств административного, военного и городского назначения. Это позволит отслеживать перемещение украинской техники, солдат, сотрудников администраций и силовиков.
Хакер отметил, что операция готовилась несколько месяцев и затронула все регионы, включая прифронтовые зоны.
