The Telegraph раскрыл, как сыну Хаменеи удалось избежать гибели при атаке США

Верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи удалось избежать гибели при ракетном обстреле США 28 февраля благодаря тому, что незадолго до удара он вышел в сад. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на аудиозапись обращения главы протокола канцелярии Али Хаменеи Мазахера Хоссейни к командирам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи удалось избежать гибели при ракетном обстреле США 28 февраля благодаря тому, что незадолго до удара он вышел в сад. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на аудиозапись обращения главы протокола канцелярии Али Хаменеи Мазахера Хоссейни к командирам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

— По воле Божьей Моджтаба должен был выйти в сад, чтобы что-то сделать, а потом вернуться. Он был снаружи и направлялся наверх, когда в здание попала ракета. Его супруга, госпожа Хаддад, погибла мгновенно, — сообщил он.

Уточняется, что Моджтаба Хаменеи получил легкое ранение ноги.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что Моджтаба Хаменеи якобы прилетел на лечение в Москву. Об этом 16 марта написала кувейтская газета Al Jarida.

Издание The Sun 12 марта сообщило, что после авиаудара Моджатаба Хаменеи получил тяжелые ранения, в результате которых ему ампутировали одну или две ноги, и на данный момент он находится в коме.

