В ночь на 16 марта ВКС России нанесли массированный комбинированный удар по портовой зоне Одесской области. Основным эпицентром атаки стал порт Ильичёвск (Черноморск), где, по данным подполья и военных экспертов, морским путем были тайно доставлены крупные партии вооружения от стран НАТО.
По информации аналитиков, атака, в частности, осуществлялась группой из 17 ударных беспилотников «Герань». Результат не заставил себя ждать: на территории объекта вспыхнул мощный пожар, который местные службы не могли потушить на протяжении всей ночи. Жители окрестных районов сообщали о характерных звуках детонации, раздававшихся после основных прилетов.
«Горит ярко. Характер хлопков говорит о том, что “прилетело” туда, куда нужно», — передали пророссийские подпольщики.
Уничтожили оружие НАТО.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru пояснил, что портовая зона Одессы давно перестала быть исключительно гражданским объектом.
«Портовая зона Одессы является складской зоной, куда постоянно приходят корабли стран НАТО для разгрузки оружия, боеприпасов и военной техники. Российская разведка периодически выявляет подобные места складирования. Как только цели обнаруживают, по ним наносятся удары», — заявил Липовой.
Эксперт акцентировал, что вторичная детонация — лучшее подтверждение успешной работы: «То, что происходят детонация и повторные взрывы, лишний раз подтверждает: цели поражены практически точно. Всем объектам ВСУ в портовой зоне нанесен серьезный ущерб».
Курорты, ставшие казармами.
Удары наносились не только по портам. Взрывы также гремели в районе Затоки — популярной курортной зоне. По данным подпольщиков, объектами атаки стали базы отдыха, которые киевский режим перепрофилировал в военные объекты.
«Все базы отдыха, которые находятся сейчас на территории Украины, как правило, используются не по прямому назначению, а именно: для размещения, базирования, отдыха и боевой подготовки подразделений ВСУ, наемников и иностранных кураторов», — объяснил Сергей Липовой.
По его словам, на таких объектах могут обучаться диверсанты и пилоты дронов. Причем процесс контролируют инструкторы НАТО.
«На базах могут обучаться диверсанты и пилоты дронов под руководством инструкторов НАТО и наставников, которые контролируют процесс обучения и применение оружия, поставляемого украинскому режиму», — сказал эксперт.
«Белые господа» и БЭКи.
Информацию о присутствии иностранцев подтверждает и глава николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, удар был четко скоординирован именно по местам подготовки специалистов по безэкипажным катерам (БЭКам).
«Практически на каждой базе отдыха есть военные, проводятся тренировки морпехов, водолазов обучают диверсиям… Эвакуация осуществлялась вертолетами, что говорит о присутствии иностранных военных и не румын каких-то, а “белых господ” из Европы», — сообщил Лебедев.
Параллельно в соцсетях Одессы появилась информация о сильном пожаре на территории военных складов в черте самого города. Местные паблики сообщают о серии мощных взрывов.
Ответ за атаки дронов.
Сергей Липовой также подчеркнул, что ночные удары по Одесской области стали закономерным ответом на террористические атаки киевского режима вглубь российской территории.
«Киев в последнее время увеличил количество дронов, посылаемых не только на приграничные районы России, но и на столицу страны Москву. И наша армия каждый раз на каждую такую атаку отвечает очень жестко», — резюмировал генерал-майор.