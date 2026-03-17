Друг умершего актера Ершова сказал о мистике на его последнем спектакле

Заслуженный артист Российской Федерации Владимир Ершов умер 15 марта на 69-м году жизни. За неделю до этого он вышел на сцену Театра на Бронной, где служил более 40 лет, в последний раз. Ершов сыграл в спектакле «Капитанская дочка» дядьку главного героя Петра Гринева.
Друг и коллега Ершова, народный артист Иван Шабалтас рассказал aif.ru о мистическом знаке, который он заметил в финале этого спектакля.
«Он выглядел здоровым, был очень энергичным. Я был на этом спектакле зрителем и записал его. Сегодня я пересмотрел запись и один момент меня потряс. Володя аплодировал своим партнёрам на сцене. Он как будто этими аплодисментами попрощался. Понимаете, он повернулся боком к зрителям и поаплодировал своим партнёрам, что никто никогда не делает. Может быть, что-то предчувствовал», — поделился он.
Как стало известно, причиной смерти актера стал инсульт.
Ершов служил в Театре на Бронной с 1984 года и создал десятки образов в постановках по классическим и современным пьесам. Кроме того, он снимался в кино и сериалах, в том числе, «Следствие ведут знатоки», «Хороший человек», «Живой Пушкин», «Дух», «Гоп-стоп» и других.