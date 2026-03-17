Синоптик Позднякова сказала, вернутся ли морозы в марте

В Москве в ближайшую неделю минусовые температуры ожидаются только в ночное время суток, рассказала aif.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В ночные часы в Москве в ближайшую неделю будет где-то от нуля до −3°C. По области возможно понижение до −6°C», — отметила Позднякова.
Днем температура будет выше климатической нормы на несколько градусов, уточнила синоптик.
«В начале недели где-то на 6−7 градусов выше нормы, в конце недели положительная аномалия будет чуть меньше, потому что там нормы уже возрастают», — добавила Позднякова.
