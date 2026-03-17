Один омич сменил другого в руководстве новосибирского СКР

По состоянию на вторник, 17 марта 2026 года, в разделе «Руководство» на сайте Следственного управления СКР по Новосибирской области не отображается имя уроженца Омска Евгения Долгалева, который возглавлял следственные органы региона на протяжении нескольких лет. Исполняющим обязанности руководителя указан подполковник юстиции Сергей Артеменко. Примечательно, что карьера нового управленца также стартовала в Омской области. В том числе он возглавлял следственный отдел по Октябрьскому административному округу Омска. С 2020 года карьера Сергея Артеменко продолжалась в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, где он занял должность руководителя следственного отдела по городам Бикин и Комсомольск-на-Амуре, впоследствии он назначен руководителем отдела криминалистики того же регионального подразделения.