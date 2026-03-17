Стало известно, как Моджтаба Хаменеи спасся при ударе, убившем его семью

«Так было угодно Богу: Моджтабе нужно было выйти во двор по какому-то делу, а затем вернуться. Он был снаружи и уже направлялся обратно наверх, когда по зданию ударила ракета», — цитирует издание The Daily Telegraph попавшую в его распоряжение аудиоверсию обращения Мазахера Хоссейни, занимавшего должность главы протокола при аятолле Али Хаменеи, который погиб при той же атаке.