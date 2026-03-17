Стало известно, как Моджтаба Хаменеи спасся при ударе, убившем его семью

Стало известно, как новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи избежал гибели во время удара дронов 28 февраля.
«Так было угодно Богу: Моджтабе нужно было выйти во двор по какому-то делу, а затем вернуться. Он был снаружи и уже направлялся обратно наверх, когда по зданию ударила ракета», — цитирует издание The Daily Telegraph попавшую в его распоряжение аудиоверсию обращения Мазахера Хоссейни, занимавшего должность главы протокола при аятолле Али Хаменеи, который погиб при той же атаке.
Сообщается, что Хаменеи получил только незначительную травму ноги.
Напомним, отец Моджтабы, аятолла Али Хаменеи погиб в результате атак со стороны Израиля и США. Также погибли его дочь, зять, внучка и невестка.
После гибели Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана стал его сын Моджтаба Хаменеи. При этом новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи оставил в силе все назначения, сделанные его отцом.
Кто такой новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, который яростно ненавидит США и Израиль, читайте здесь на KP.RU.