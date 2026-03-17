Российский морпех в одиночку зачистил два опорных пункта ВСУ

Российский морпех из 55-й гвардейской дивизии (группировка войск «Центр») с позывным «Борода» в одиночку взял под контроль два опорных пункта ВСУ на добропольском направлении.
Как рассказал боец в беседе с РИА Новости, Изначально подразделению была поставлена задача выбить противника из одного укрепленного опорного пункта. После ее выполнения из-за особенностей местности пропала связь с командованием, и «Борода» принял решение самостоятельно отправиться на поиски связи.
«Наткнулся на небольшой опорный пункт, там было три человека. Принял решение зачистить его», — поделился военнослужащий.
Продвигаясь дальше, он обнаружил вторую укрепленную позицию. В результате завязавшегося стрелкового боя морпех взял под контроль и этот объект. По оценке военнослужащего, в ходе этих столкновений было ликвидировано около десяти украинских бойцов.
