Омская область оказалась в хвосте рейтинга регионов по уровню безработицы

По итогам четвертого квартала 2025 года Омская область оказалась в хвосте рейтинга регионов РФ по уровню безработицы. Регион занял в нем 63-е место из 85 возможных.
При составлении рейтинга эксперты «РИА Новости» учитывали несколько показателей. Основным стал уровень безработицы, определенный как отношение численности безработных к численности рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше. По итогам последнего квартала 2025 года этот показатель составил у Омской области 2,7%. Однако это на 0,3% ниже, чем за четвертый квартал 2024 года.
Третьим критерием оценки стало время, которое житель региона в среднем тратит на поиски работы. У среднестатистического омича, как считают исследователи, уходит на это 3,5 месяца.
Первое место в рейтинге заняла Москва, где уровень безработицы составляет всего 0,8%. Далее следуют Новгородские и Калужские области и ЯНАО.
Последнее место в рейтинге заняла республика Ингушетия, где количество безработных составляет более четверти трудоспособного населения. Затем следует Дагестан (11,2% безработных) и Карачаево-Черкесская республика (7,1%).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
