Собянин сообщил об уничтожении 26 беспилотников, ночью летевших на Москву

Российские военные ночью 17 марта уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону российской столицы, следует из сообщений мэра Москвы Сергея Собянина.
В своём канале в мессенджере Max глава города оставил восемь публикаций об обезвреженных БПЛА. В частности, в двух случаях речь шла о шести обезвреженных дронах. Ещё два сообщения касались четырёх нейтрализованных аппаратов.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Собянин.
Напомним, 16 марта мэр Москвы выразил благодарность российским военным, сбившим за двое суток сотни вражеских беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы РФ. Он уточнял, что беспилотники перехватывались как непосредственно на подлете к городу, так и на втором рубеже обороны.
Ранее Минобороны РФ информировало, что российские военные в ночь с 15 на 16 марта нейтрализовали над территорией России 145 украинских дронов самолётного типа. Их сбили в небе над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Брянской, Калужской, Смоленской, Ярославской, Ростовской, Ульяновской, Тверской, Воронежской, Костромской, Саратовской и Волгоградской областями.