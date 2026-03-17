Собянин сообщил об уничтожении 26 беспилотников, ночью летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны 17 марта в ночное время обезвредили 26 БПЛА, летевших в сторону Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ночью 17 марта уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону российской столицы, следует из сообщений мэра Москвы Сергея Собянина.

В своём канале в мессенджере Max глава города оставил восемь публикаций об обезвреженных БПЛА. В частности, в двух случаях речь шла о шести обезвреженных дронах. Ещё два сообщения касались четырёх нейтрализованных аппаратов.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Собянин.

Напомним, 16 марта мэр Москвы выразил благодарность российским военным, сбившим за двое суток сотни вражеских беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы РФ. Он уточнял, что беспилотники перехватывались как непосредственно на подлете к городу, так и на втором рубеже обороны.

Ранее Минобороны РФ информировало, что российские военные в ночь с 15 на 16 марта нейтрализовали над территорией России 145 украинских дронов самолётного типа. Их сбили в небе над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Брянской, Калужской, Смоленской, Ярославской, Ростовской, Ульяновской, Тверской, Воронежской, Костромской, Саратовской и Волгоградской областями.

