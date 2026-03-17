В Омске вслед за другими регионами хотят запретить продажу ГСМ подросткам

В Омской области могут запретить продажу бензина несовершеннолетним. С инициативой выступил депутат Омского городского совета Антон Ремнев. Проект закона, который позволит снизить риски использования ГСМ для поджогов, повысить безопасность и предотвратить случаи употребления их в качестве психоактивных веществ, планируется внести на рассмотрение в Законодательное собрание. Перед этим инициативу рассмотрят на заседании профильного комитета горсовета.
При этом запрет на покупку бензина не будет затрагивать 16-летних подростков, имеющих права на управление мопедами. Они смогут купить топливо при предъявлении документа.
Об инициативе пишет издание РБК Омск, отмечая, что подобные ограничения действуют в Ярославской, Кемеровской областях, а также в Республиках Чувашия и Татарстан.
В последнее время в Омской области участились случаи управления автомобилями несовершеннолетними без прав. Причём в большинстве случаев сотрудники госавтоинспекции ловят подростков, управляющих авто в нетрезвом виде.