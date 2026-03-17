В Омске вслед за другими регионами хотят запретить продажу ГСМ подросткам

В Омской области могут запретить продажу бензина несовершеннолетним. С инициативой выступил депутат Омского городского совета Антон Ремнев. Проект закона, который позволит снизить риски использования ГСМ для поджогов, повысить безопасность и предотвратить случаи употребления их в качестве психоактивных веществ, планируется внести на рассмотрение в Законодательное собрание. Перед этим инициативу рассмотрят на заседании профильного комитета горсовета.