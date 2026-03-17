В Иркутской области началась массовая вакцинация животных от опасных болезней

Чтобы не допустить завоза инфекций из соседних регионов, на границах области круглосуточно работают посты. Совместно с полицией ветеринары досматривают машины. С ноября 2025 года проверили больше 14 тысяч транспортных средств. Задержали 81 машину, которые пытались ввезти без документов больше 3 тысяч животных и 7 тонн продукции. Все это могло представлять угрозу для эпизоотической безопасности региона.