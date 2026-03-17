В Иркутской области началась массовая вакцинация животных от опасных болезней

Служба ветеринарии Приангарья проводит масштабные мероприятия, чтобы не допустить распространения заразных заболеваний среди животных. В 2026 специалисты запланировали около 3,4 миллиона лабораторных исследований на туберкулез, бруцеллез, лейкоз, грипп птиц, африканскую чуму свиней и другие болезни. С начала года провели уже больше 73 тысяч таких анализов.
Параллельно идет вакцинация. В планах — более 1,4 миллиона обработок животных от сибирской язвы, бешенства, лептоспироза, чумы свиней и других инфекций. На сегодняшний день привили уже 358 тысяч голов скота. Из-за неблагополучной ситуации в некоторых регионах в этом году дополнительно начали прививать животных от пастереллеза. В целом по Иркутской области ситуация спокойная.
Чтобы не допустить завоза инфекций из соседних регионов, на границах области круглосуточно работают посты. Совместно с полицией ветеринары досматривают машины. С ноября 2025 года проверили больше 14 тысяч транспортных средств. Задержали 81 машину, которые пытались ввезти без документов больше 3 тысяч животных и 7 тонн продукции. Все это могло представлять угрозу для эпизоотической безопасности региона.
