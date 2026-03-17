Новосибирские электрички перейдут на летний график поездок

С 29 марта в Новосибирской области изменится график движения 23 пригородных поездов. Корректировки связаны с переходом на летний период, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Для удобства пассажиров в западном направлении по будням назначается дополнительный состав № 6342, следующий по маршруту Колония — Татарская. Электропоезд будет отправляться со станции Колония в 6:17 и прибывать в Татарскую в 8:02. Это позволит жителям окрестных населенных пунктов комфортно добираться до райцентра утром.
Кроме того, у пассажиров появится возможность сделать пересадку на пригородный поезд Татарская — Новосибирск, чтобы посетить центральную районную больницу. Состав будет отправляться от станции Татарская в 8:21 и уже через 5 минут (в 8:26) прибывать на остановочный пункт Татарская ЦРБ. Конечная станция маршрута — Новосибирск-Главный, куда поезд прибудет в 14:11.
Вместе с тем с 29 марта электропоезд № 7141/7142 Новосибирск — Татарская — Новосибирск будет следовать без остановок на платформах Жилмассив, Западная площадка, Ипподром и Коченево. В расписании остальных составов эти остановки сохранятся.
Пассажиров просят заранее ознакомиться с изменениями.