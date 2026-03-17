Красноярцев приглашают проголосовать за главные изменения в городе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовало голосование за проекты и объекты 2025 года, которые, по мнению горожан, больше всего повлияли на качество жизни. Опросы проходят в официальных пабликах районных администраций.
С инициативой провести голосование выступил глава города Сергей Верещагин. По его словам, результаты помогут определить, какие изменения жители считают наиболее важными, и учесть их при формировании планов развития Красноярска, в том числе в рамках подготовки к 400-летию города.
В числе предложенных вариантов — благоустройство общественных пространств, строительство и ремонт дорог, обновление учреждений образования, культуры и молодежной политики, а также создание спортивных площадок. При желании жители могут предложить и собственные варианты в комментариях. Отметить можно сразу несколько позиций.
Опросы проходят отдельно в пабликах в ВКонтакте и Telegram администраций Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Свердловского, Советского и Центрального районов.