Кнутов: США пока не могут противостоять новой ракете Ирана «Саджиль»

Иран впервые применил ракету «Саджиль» в конфликте на Ближнем Востоке. Военный эксперт Кнутов сказал о возможностях этого оружия.

Источник: Аргументы и факты

Использование ракет «Саджиль» приведет к сокращению количества ударов со стороны Ирана по военным объектам США и Израиля, но при этом будет увеличена эффективность и точность этих атак, заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее КСИР заявил, что Иран впервые в ходе конфликта с США и Израилем применил двухступенчатую ракету «Саджиль». Удары наносились в том числе по центрам управления и принятия решений Израиля, военной инфраструктуре и местам сосредоточения израильских военных.

«Появление ракет “Саджиль” в конфликте приведет к тому, что общее количество ударов, которые наносит Иран по базам США, сократится, но точность и эффективность этих ударов возрастет», — сказал Кнутов.

Военный эксперт добавил, что скоростные характеристики у этой ракеты более высокие, чем у другого подобного оружия, что усложняет ее перехват системами Patriot.

«Американцы записывают характеристики, чтобы потом создавать алгоритмы для своих комплексов Patriot и THAAD для перехвата этих ракет в автоматическом режиме. Пока имеющиеся у них данные не точные и не окончательные, они могут меняться, причем существенно», — подчеркнул Кнутов.

