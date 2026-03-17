Кнутов: США пока не могут противостоять новой ракете Ирана «Саджиль»

Ранее КСИР заявил, что Иран впервые в ходе конфликта с США и Израилем применил двухступенчатую ракету «Саджиль». Удары наносились в том числе по центрам управления и принятия решений Израиля, военной инфраструктуре и местам сосредоточения израильских военных.
«Появление ракет “Саджиль” в конфликте приведет к тому, что общее количество ударов, которые наносит Иран по базам США, сократится, но точность и эффективность этих ударов возрастет», — сказал Кнутов.
Военный эксперт добавил, что скоростные характеристики у этой ракеты более высокие, чем у другого подобного оружия, что усложняет ее перехват системами Patriot.
«Американцы записывают характеристики, чтобы потом создавать алгоритмы для своих комплексов Patriot и THAAD для перехвата этих ракет в автоматическом режиме. Пока имеющиеся у них данные не точные и не окончательные, они могут меняться, причем существенно», — подчеркнул Кнутов.