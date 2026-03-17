Умершего актера Ершова из «Следствия ведут знатоки» похоронят рядом с женой

Заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Ершова, умершего 15 марта, похоронят на Новодевичьем кладбище. Друг и коллега Ершова, народный артист Иван Шабалтас в беседе с aif.ru отметил, что там уже покоится его любимая супруга Екатерина.
«У него была просто безумная любовь к Кате. Это знали все. Он был удивительным мужем, надёжным человеком, и когда Кати не стало в 2019 году Володя как будто закрылся. Он жил как-то уже сам по себе, но не смог перенести эту потерю, это одиночество после ухода Кати. Я думаю, это одиночество его и убило», — поделился он.
Собеседник издания отметил, что супруга Ершова похоронена на Новодевичьем кладбище.
«Лев Константинович Дуров, папа Кати, похоронен на Новодевичьем государственном кладбище. Она там же похоронена. Думаю, что и Володю похоронят там же, снова будут вместе», — добавил Шабалтас.
Ершов поступил в Театр на Бронной в 1984 году. За более чем 40 лет он создал десятки образов в постановках по классическим и современным пьесам, таким как «Дон Жуан», «Женитьба», «Золушка», «Лес» и другим. Также Ершов снимался в кино. Одна из его самых известных ролей — Алтынов в «Следствие ведут знатоки».