ПВО отбивает все атаки: Россия громит воздушный «контрнаступ» Сырского

Атаки БПЛА ВСУ, усилившиеся в последние дни, могут быть не очень успешным контрнаступлением украинской армии в воздухе, об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
«Чем хуже отношение к помощи Украине со стороны Запада, Соединенных Штатов, тем руководство украинских вооруженных сил будет более агрессивно, назойливо пытаться проявлять активность, пытаться показать “силу” и навредить России. Их подлость и безрассудство будет проявляться все хуже, особенно в летний период», — сказал Попов.
Генерал не исключил, что Запад продолжает поставки дронов на Украину.
«Киеву надо отчитаться перед западными кураторами, вот почему так интенсивно проводятся налеты в последнюю неделю. К тому же, улучшились погодные условия значительно, морозы уменьшились, диверсанты могут по снегу спокойно проезжать и проходить в лес даже пешком, чтобы удачно осуществлять запуски», — добавил генерал.
Также он отметил, что ВСУ массированно запускают дроны, чтобы проверить слабые места в системе ПВО.
«Они пытаются составить электронную карту, чтобы понять, где есть оборонительные системы ПВО, где они рабочие, где они мобильные, то есть меняют свое место. Массовыми запусками они зондируют слабые места. Главком ВСУ Сырский говорил, что готовит контрнаступ. Я думаю, массированные запуски — это элемент контрнаступательной операции, но не по земле, как это всегда было, а по воздуху. Это будут групповые или отдельные удары, чтобы держать население в напряжении», — подчеркнул Попов.
Армия РФ с наступлением весны начнет активно наступать в районе Славянска и Краматорска, на сумском направлении и по направлению к Днепропетровску, в районе Энергодара и Запорожья, подытожил генерал.
За минувшую ночь над 14 регионами России ночью сбили 145 украинских беспилотников. Кроме того, ПВО за минувшие двое суток сбила 250 дронов, летевших на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил военных за уничтожение БПЛА.