Сразу из всех видов оружия: генерал дал ответ за атаки на Москву и Брянск

Последние дни ознаменовались беспрецедентной активизацией украинских беспилотников, направленных на территорию РФ. Массированные налеты начались с субботы, 14 марта и продолжались на протяжении следующих нескольких суток, только на подлете к столице было перехвачено более 250 дронов.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru допустил, что налеты БПЛА усилились не просто так. Возможно, это часть плана главкома ВСУ Александра Сырского по контрнаступлению в воздухе, а не по земле. Генерал сказал, какой ответ даст армия РФ.
География и цели атак.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинские беспилотники перехватывались как непосредственно при приближении к столице, так и на дальних рубежах.
Атаки БПЛА не ограничились одним направлением. Помимо Москвы, под ударом оказались южные регионы страны: Ростовская и Воронежская области, а также Краснодарский край. В промзоне Лабинска зафиксировано возгорание нефтебазы в результате попадания дронов.
Однако, к счастью, обошлось без пострадавших.
Откуда ведутся налеты.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов выразил мнение, что большая часть дронов на российские регионы запускается все же с территории Украины. Однако запуски как минимум трети дронов могут производить украинские диверсанты в РФ, убежден генерал.
«Есть возможность пролета беспилотников через зону соприкосновения, где идут войсковые операции. Особенно в ночное время, когда локационные и инфракрасные системы наблюдения имеют ограниченную дальность действия. Безусловно, дроны идут со стороны Украины, но примерно 30−40% запусков могут осуществляться диверсантами и с территории наших областей», — отметил Попов.
Он уточнил, что вероятными точками запуска со стороны Украины являются Сумская, Харьковская и Днепропетровская области. В случае атак на южные регионы РФ, генерал Попов полагает, что дроны могут запускаться из Николаевской и Одесской областей.
«Не исключено, что противник использует водную поверхность Черноморского побережья», — добавил он, подчеркнув, что часть беспилотников может проходить через новые регионы и северную часть Крыма.
Стратегия и мотивы ВСУ.
Попов видит в участившихся атаках БПЛА ответ украинской стороны на ухудшение геополитического положения и потенциальное снижение западной помощи. «Чем хуже отношение к помощи Украине со стороны Запада, Соединенных Штатов, тем руководство украинских вооруженных сил будет более агрессивно, назойливо пытаться проявлять активность, пытаться показать “силу” и навредить России. Их подлость и безрассудство будет проявляться все хуже, особенно в летний период», — заявил генерал Попов.
Военный эксперт не исключил, что Запад продолжает поставлять дроны на Украину, что является также одной из причин усиления налетов.
«Киеву надо отчитаться перед западными кураторами, вот почему так интенсивно проводятся налеты в последнюю неделю. Улучшение погодных условий также играет свою роль, облегчая работу диверсионных групп», — добавил Попов.
Массированные запуски БПЛА могут быть элементом разведывательно-диверсионной деятельности, допустил генерал.
«Они пытаются составить электронную карту, чтобы понять, где есть оборонительные системы ПВО, где они рабочие, где они мобильные, то есть меняют свое место. Массовыми запусками они зондируют слабые места», — подчеркнул Попов.
Он связывает это с заявлениями главкома ВСУ Сырского о подготовке контрнаступления, предполагая, что воздушные атаки станут одной из его составляющих. «Это будут групповые или отдельные удары, чтобы держать население в напряжении».
Ответ армии РФ на налеты дронов.
С наступлением весны армия РФ активизирует наступление на ключевых направлениях, включая район Славянска и Краматорска, сумское и днепропетровское направления, а также районы Энергодара и Запорожья, убежден генерал Попов.
Вооруженные Силы РФ, включая противовоздушную оборону, продолжают нести круглосуточное дежурство, обеспечивая безопасность граждан.
Мэр Москвы Собянин ранее поблагодарил военных, сбивающих дроны над регионами РФ, за профессиональную и самоотверженную работу.