Депутат Журова: паралимпийцы получат финансовые и государственные награды

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с aif.ru назвала российских паралимпийцев героями и рассказала о наградах, которые их ждут.
Как сообщалось, сборная России завоевала 12 медалей на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д Ампеццо, которые прошли спустя четыре года после её отстранения от международных соревнований. Шесть спортсменов принесли восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, заняв третье место в общекомандном зачёте.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года состоялись с 6 по 15 марта, в течение которых разыграли 79 комплектов наград в шести видах спорта.
«Всегда были стандартные процедуры поощрения — и финансовые, и государственные награды. Это обязательная практика после каждых таких соревнований, как Паралимпиада или Олимпиада. Поэтому уверена, что ребята всё это обязательно получат. Не могу точно сказать, как всё пройдет в этот раз, потому что условия периодически меняются: от года к году, от Олимпиады к Паралимпиаде размер и формат вознаграждений варьировались», — отметила Журова.
Депутат назвала российских участников Паралимпийских игр героями.
«Считаю, что паралимпийцы даже в большей степени герои, чем олимпийцы. Ведь они дают надежду и веру в то, что нельзя останавливаться, нужно идти только вперёд — и они это доказывали всегда. Особенно людям с ограниченными возможностями они дарили ту самую надежду на жизнь», — сказала Журова.
Она добавила, что особенно актуально это сейчас, когда домой возвращаются участники СВО с серьезными ранениями.
«Паралимпийцы становятся важным примером для общества. Они дают понять, что реализовать свой потенциал можно и в мирной жизни. Кстати, само паралимпийское движение возникло после Второй мировой войны именно как средство реабилитации фронтовиков», — подытожила Журова.