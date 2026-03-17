Онколог Черемушкин: Лерчек проведут до 12 курсов химиотерапии и облучение

Блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) предстоит до 12 курсов химиотерапии. Об этом aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
«Химиотерапия — это стандарт лечения метастатического рака желудка. С него начинаем, потому что нужно погасить мелкие метастазы, уменьшить темпы роста, потому что быстро делящиеся клетки — самые чувствительные к химиотерапии, потому что это яд. Химиотерапия в таких случаях безоговорочна. Обычно больше 10−12 курсов особо не проводят. Могут быть варианты с таргетной или иммунотерапией. Это относительно новые направления, которое очень быстро развиваются и показали свою эффективность именно в комбинации с химиотерапией», — объяснил врач.
По его словам, с химиотерапией могут сочетать лучевую терапию.
«Лучевая терапия очень специфична, потому что там свои показания и противопоказания есть. Облучают конкретные зоны. Химиотерапия универсальна, с нее начинается лечение. Облучение из-за своего локального действия обычно идет в середине курса, после проведении химиотерапии», — уточнил Черемушкин.
Напомним, что об онкологическом заболевании у Лерчек стало известно 8 марта. Об этом сообщил в соцсетях и отец четвертого ребёнка блогера Луис Сквиччиарини. Он рассказал, что у Лерчек обнаружены метастазы. Вскоре был озвучен диагноз.