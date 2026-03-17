Несовершеннолетняя иркутянка стала звездой шоу «Мама в 16»

Избранником девушки стал 25-летний Санти — студент из Кот-д’Ивуара, с которым девушка познакомилась в клубе в новогоднюю ночь. Родители были категорически против, но это не остановило влюбленных. Когда Мария забеременела, пара приняла решение рожать. Бытовые трудности не испугали: Санти снял дом без удобств, и Маше приходилось стирать в тазу и носить воду в ведрах. Несмотря на это, молодые люди поженились в иркутском ЗАГСе, и девушка взяла фамилию мужа — Ирие.