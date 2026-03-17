На Байкале построят крупнейший в мире нейтринный телескоп

Он будет в 30 раз больше того, что работает в озере сейчас.

Источник: Om1 Омск

В центральной части Байкала планируют построить новый глубоководный детектор космических частиц — HUNT (High-energy Under-water Neutrino Telescope). Российско-китайский проект может стать крупнейшим нейтринным телескопом в мире, сообщает arigus.tv.

По предварительным данным, установка будет примерно в 30 раз больше действующего байкальского телескопа Baikal-GVD. Стоимость проекта оценивается в 300−400 млн долларов.

Будущий детектор планируют разместить на дне озера. Он будет состоять примерно из 2000 специальных «гирлянд» с фотомножителями. Эти устройства смогут фиксировать вспышки света, возникающие при прохождении нейтрино — частиц, прилетающих из космоса.

Разместить телескоп планируют в центральной части Байкала. Ученые рассчитывают, что установка позволит получать больше данных о высокоэнергетических космических частицах.

При этом действующий телескоп Baikal-GVD продолжит работу. Он станет частью будущей системы наблюдений.