На Байкале построят крупнейший в мире нейтринный телескоп

В центральной части Байкала планируют построить новый глубоководный детектор космических частиц — HUNT (High-energy Under-water Neutrino Telescope). Российско-китайский проект может стать крупнейшим нейтринным телескопом в мире, сообщает arigus.tv.
По предварительным данным, установка будет примерно в 30 раз больше действующего байкальского телескопа Baikal-GVD. Стоимость проекта оценивается в 300−400 млн долларов.
Будущий детектор планируют разместить на дне озера. Он будет состоять примерно из 2000 специальных «гирлянд» с фотомножителями. Эти устройства смогут фиксировать вспышки света, возникающие при прохождении нейтрино — частиц, прилетающих из космоса.
Разместить телескоп планируют в центральной части Байкала. Ученые рассчитывают, что установка позволит получать больше данных о высокоэнергетических космических частицах.
При этом действующий телескоп Baikal-GVD продолжит работу. Он станет частью будущей системы наблюдений.