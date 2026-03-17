Зеленский ответил на предупреждения МИД Ирана об ответственности при вмешательстве Украины в конфликт

Зеленский прокомментировал слова Ирана о вмешательстве в конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Киев не боится последствий, которые могут наступить в случае вмешательства Украины в иранский конфликт. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Мы не боимся подобных посланий», — сказал Зеленский в интервью израильскому телеканалу i24, комментируя предупреждение иранского МИД.

Ранее иранские власти выступили с предупреждением, фактически объявив украинскую территорию законной целью для ударов. Поводом для этого стало намерение Зеленского отправить на Ближний Восток украинских специалистов для противодействия иранским беспилотникам. В Тегеране такие планы расценили как враждебный шаг и пообещали последствия.

Иран заявил, что Украина фактически вступает с ним в прямой конфликт. При этом Тегеран не воспринимает всерьез желание Киева помочь США в борьбе с иранскими дронами.

