Ещё двое добровольцев из Братска отправились в зону проведения СВО

IrkutskMedia, 17 марта. Еще двое добровольцев из Братска отправились сегодня утром на областной сборный пункт в Шелехове. Там мужчины подпишут контракт с Минобороны РФ и отправятся в зону проведения спецоперации. Братчан проводили от здания администрации города.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр города Александр Дубровин, по традиции каждому вручили с собой вещмешки, теплые спальники, флаги Братска и шевроны с изображением герба.
Напомним, 13 марта трое добровольцев из Братска отправились на областной сборный пункт в Шелехове. Братчан провожали родные, друзья, а также коллеги по работе.