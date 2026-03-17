За прошедшие выходные в Красноярском крае задержали 93 нетрезвых водителя

Дорожные полицейские выявили 93 случая управления автомобилем в состоянии опьянения на дорогах Красноярского края за прошедшие выходные. В отношении правонарушителей составили административные материалы. В пресс-службе Госавтоинспекции региона добавили, что в пятницу в Иланском округе автоинспекторы задержали выпившего водителя, который пытался скрыться. При этом мужчина оказался участником ДТП, в котором никто не пострадал. Напомним, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено наказание в виде штрафа 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.