Диетолог назвала продукты, улучшающие работу мозга и пищеварения

Психиатр-диетолог Ума Наиду рассказала, какие продукты помогают поддерживать здоровье кишечника и психическое состояние. В их числе клетчатка, темный шоколад, нежирные белки, а также блюда средиземноморской диеты.

Источник: Аргументы и факты

Питание оказывает влияние не только на состояние кишечника, но и на работу мозга и других систем организма, сообщила психиатр-диетолог Ума Наиду в интервью телеканалу CBS News.

По ее словам, одним из ключевых элементов рациона является клетчатка, которую можно получать из овощей, ягод, фруктов, салатов, а также темного натурального шоколада. Она отметила, что такой шоколад богат веществами, включая серотонин, и относится к ферментированным продуктам.

«Исследование, охватившее более 13 000 человек, показало улучшение состояния при депрессии более чем на 70%. Таким образом, здоровье кишечника — это также ваше психическое здоровье, ваше физическое здоровье, но оно также улучшает такие вещи, как ваше психическое благополучие», — сказала эксперт.

При этом Наиду рекомендовала избегать шоколадных батончиков с высоким содержанием сахара и отдавать предпочтение темному натуральному шоколаду.

Кроме растительной пищи, важную роль играют нежирные белки и полезные жиры, которые являются основой средиземноморской диеты. Такой тип питания включает свежие овощи и фрукты, рыбу, бобовые, орехи и цельнозерновые продукты.

Как отметила Наиду, этот рацион связан с рядом преимуществ, включая снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшение признаков болезни Альцгеймера.

Она добавила, что элементы этой диеты полезны и для кишечника, при этом допустимо расширять рацион за счет специй и продуктов из других культур в рамках так называемого «средиземноморско-азиатского» подхода.

По ее словам, цель такого питания заключается в улучшении физического и психического состояния, а также снижении воспалительных процессов, которые лежат в основе многих заболеваний и расстройств.

Ранее ученые назвали привычку, которая снижает риск развития тревоги и депрессии.