Омская область заняла 63-е место в рейтинге страны по уровню безработицы

Омская область заняла 63-е место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы, согласно данным РИА «Новости». В последнем квартале 2025 года показатель безработицы составил 2,7%, что на 0,3% ниже, чем в аналогичном периоде 2024 года.
В среднем жителям региона на поиск новой работы после увольнения требуется 3,5 месяца.
Лидерами по минимальной безработице стали Москва и Новгородская область с показателем 0,8%, Калужская область — 0,9%, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и Нижегородская область с уровнем 1%.
Среди регионов с самой высокой безработицей — Ингушетия (25,5%), Дагестан (11,2%) и Карачаево-Черкесская республика (7,1%).
Омская область продолжает стабилизировать ситуацию на рынке труда, однако остаются вызовы для дальнейшего снижения уровня безработицы.