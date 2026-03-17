Вашингтон
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стубб призвал союзников прислушаться к словам Трампа о «плохом будущем» НАТО

Финский президент Александр Стубб призвал союзников прислушаться к словам главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что он ставит на кон будущее Североатлантического альянса ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. Об этом во вторник, 17 марта, сообщило агентство Bloomberg.

Финский президент Александр Стубб призвал союзников прислушаться к словам главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что он ставит на кон будущее Североатлантического альянса ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. Об этом во вторник, 17 марта, сообщило агентство Bloomberg.

15 марта американский лидер заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если страны-члены откажутся помогать США в разблокировке Ормузского пролива.

— Мы должны серьезно относиться ко всему, что говорит Трамп, — заявил Стубб.

Он отметил, что страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Штатам, «сделают это и должны это сделать», подчеркнув при этом, этом, что Североатлантический альянс — это оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», сказано в статье.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что слова Дональда Трампа о «плохом будущем» НАТО являются очередным способом давления на европейских союзников. По его мнению, такие заявления укладываются в привычную для главы США риторику угроз.

