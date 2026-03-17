Стубб призвал союзников прислушаться к словам Трампа о «плохом будущем» НАТО

Финский президент Александр Стубб призвал союзников прислушаться к словам главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что он ставит на кон будущее Североатлантического альянса ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. Об этом во вторник, 17 марта, сообщило агентство Bloomberg.
— Мы должны серьезно относиться ко всему, что говорит Трамп, — заявил Стубб.
Он отметил, что страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Штатам, «сделают это и должны это сделать», подчеркнув при этом, этом, что Североатлантический альянс — это оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», сказано в статье.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что слова Дональда Трампа о «плохом будущем» НАТО являются очередным способом давления на европейских союзников. По его мнению, такие заявления укладываются в привычную для главы США риторику угроз.