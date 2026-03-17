Вашингтон
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области верный признак весны появился позже обычного

В Управлении животного мира Омской области рассказали в понедельник, 16 марта 2026 года, что в регион прилетели грачи.

Источник: Управление по охране животного мира Омской област

Это явление, как известно, является верным признаком весны. Первых птиц запечатлел охотинспектор в Азовском районе Омской области.

При этом специалисты отмечают, что за последние четыре года это самый поздний прилет грачей. Так, в 2023-м птицы прилетели 5 марта, в 2024 году — 13 марта, а в прошлом году — 6 марта.

Как видно на видео, опубликованном управлением/, птицы летают вблизи проталин, чернеющих среди тающего снега.

Напомним, ранее сообщалось, что в заказнике «Лузинская дача» зарегистрирован первый лебедь.

На видео: грачи в Азовском районе / Источник: Управление по охране животного мира Омской области.