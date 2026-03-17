В Омской области верный признак весны появился позже обычного

Это явление, как известно, является верным признаком весны. Первых птиц запечатлел охотинспектор в Азовском районе Омской области.
При этом специалисты отмечают, что за последние четыре года это самый поздний прилет грачей. Так, в 2023-м птицы прилетели 5 марта, в 2024 году — 13 марта, а в прошлом году — 6 марта.
Как видно на видео, опубликованном управлением/, птицы летают вблизи проталин, чернеющих среди тающего снега.
Напомним, ранее сообщалось, что в заказнике «Лузинская дача» зарегистрирован первый лебедь.
На видео: грачи в Азовском районе / Источник: Управление по охране животного мира Омской области.