Работодатели обязаны индексировать зарплату сотрудникам

Обязанность закреплена в Трудовом кодексе РФ.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Работодатель должен повышать зарплату сотрудникам, эта обязанность закреплена Трудовым кодексом РФ. Однако единые сроки индексации в РФ еще не установлены.

Ст. 134 Трудового кодекса РФ предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию зарплаты, но сроки и периодичность сейчас законодательно не установлены. Зарплаты бюджетников и госслужащих, как правило, индексируются каждый год в соответствии с федеральными нормами, тогда как в других сферах работодатели принимают решение самостоятельно.

Если сотрудник обнаруживает отсутствие индексации, ему стоит обратиться к внутренним документам организации. «Есть ли там положение об оплате труда, установлен ли коэффициент пересмотра, упоминаются ли данные Росстата. Если подобных документов нет, значит, компания нарушает трудовое законодательство. Работник вправе обратиться к руководителю с письменным заявлением, сославшись на статьи Трудового кодекса и потребовать разъяснения. В ряде случаев уже сам факт официального запроса побуждает работодателя к пересмотру ситуации, иначе велика вероятность проверки со стороны инспекции», — заявлял ранее ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).

Гаврилов также указывал на то, что работник вправе подать жалобу в Государственную инспекцию труда, если работодатель игнорирует запрос о пересмотре зарплаты. При выявлении нарушений, по мнению депутата, может последовать штраф, но часто работодатели предпочитают устранить нарушение до того, как дело дойдет до суда.

