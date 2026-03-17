Работодатели обязаны индексировать зарплату сотрудникам

Если сотрудник обнаруживает отсутствие индексации, ему стоит обратиться к внутренним документам организации. «Есть ли там положение об оплате труда, установлен ли коэффициент пересмотра, упоминаются ли данные Росстата. Если подобных документов нет, значит, компания нарушает трудовое законодательство. Работник вправе обратиться к руководителю с письменным заявлением, сославшись на статьи Трудового кодекса и потребовать разъяснения. В ряде случаев уже сам факт официального запроса побуждает работодателя к пересмотру ситуации, иначе велика вероятность проверки со стороны инспекции», — заявлял ранее ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).