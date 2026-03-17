Вашингтон
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области продуктовая корзина подорожала еще на 0,8%

Почти треть стоимости корзины (28,1%) уходит на хлеб, крупы и макароны.

Источник: Freepik

Стоимость минимального набора продуктов питания для одного жителя Новосибирской области в феврале 2026 года составила 7804 рубля 91 копейку. Об этом сообщает Новосибирскстат.

По сравнению с январем цена условной корзины выросла на 0,8 процента. С начала года накопленный рост цен на продукты достиг 3,2 процента.

При расчете используется стандартная методология: набор включает 33 позиции наиболее потребляемых продуктов, исходя из установленных норм на одного человека.

Почти треть стоимости корзины (28,1%) уходит на хлеб, крупы и макароны. На втором месте — молочные продукты (21%). Замыкают тройку мясо и мясопродукты с долей 19,1%.

Овощи и фрукты занимают 15%, рыба — 5,3%, жиры — 5,1%. Меньше всего в структуре затрат приходится на яйца, сахар, кондитерские изделия, а также чай, соль и специи.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что поездки из Новосибирска в ОАЭ подорожали на 26%.

