В Новосибирской области продуктовая корзина подорожала еще на 0,8%

Стоимость минимального набора продуктов питания для одного жителя Новосибирской области в феврале 2026 года составила 7804 рубля 91 копейку. Об этом сообщает Новосибирскстат.
По сравнению с январем цена условной корзины выросла на 0,8 процента. С начала года накопленный рост цен на продукты достиг 3,2 процента.
При расчете используется стандартная методология: набор включает 33 позиции наиболее потребляемых продуктов, исходя из установленных норм на одного человека.
Почти треть стоимости корзины (28,1%) уходит на хлеб, крупы и макароны. На втором месте — молочные продукты (21%). Замыкают тройку мясо и мясопродукты с долей 19,1%.
Овощи и фрукты занимают 15%, рыба — 5,3%, жиры — 5,1%. Меньше всего в структуре затрат приходится на яйца, сахар, кондитерские изделия, а также чай, соль и специи.
