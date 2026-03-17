Онколог Черемушкин: курс лечения Лерчек от рака желудка займет до полугода

До полугода может потребоваться блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) для лечения от рака желудка. Такой срок назвал aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
Он отметил, что может потребоваться 10−12 курсов химиотерапии.
«Химиотерапия делается с перерывами, поэтому общий курс может длиться до полугода. Перерыв в химиотерапии определяется несколькими факторами. Для химиотерапии клетки должны быть в периоде подготовки к делению, чтобы они получили из кровотока свой “яд”. Если клетки дремлют, они вообще не берут ничего из кровотока, то есть, недоступны для химиотерапии. Средний потенциал подготовки деления составляет 2−3 недели, поэтому интервал между курсами обычно равен этому периоду. Кроме того, за этот срок организм успевает восстановиться. Здоровые ткани восстанавливаются быстрее, чем опухолевые», — объяснил врач.
Онколог обратил внимание на то, что лечение может длиться дольше, но со временем эффективность снижается и в этом случае лечащий врач ищет другие подходы и варианты.
В конце февраля Лерчек стала мамой в четвертый раз. После родов она попала в онкологическую реанимацию. А через несколько дней отец ее новорожденного ребенка Луис Сквиччиарини сообщил, что у блогера выявлено онкологическое заболевания и обнаружены метастазы. Вскоре стало известно, что у Лерчек рак желудка четвертой стадии.