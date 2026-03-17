В Приангарье началась массовая вакцинация животных от опасных болезней

В Иркутской области стартовал масштабный комплекс мероприятий по поддержанию эпизоотического благополучия. Служба ветеринарии региона утвердила план профилактических и диагностических работ на 2026 год, включающий миллионы исследований и вакцинаций.
«В этом году специалистам предстоит провести около 3,4 млн лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные болезни, общие для человека и животных. С начала года выполнено уже более 73 тысяч тестов. Параллельно идет активная вакцинация сельскохозяйственных животных. Планируется провести свыше 1,4 млн обработок против таких заболеваний, как сибирская язва, классическая чума свиней и бешенство. На сегодняшний день привито уже более 358 тысяч голов скота», — отметили в региональном правительстве.
Особое внимание уделят профилактике пастереллеза в связи с неблагоприятной обстановкой в ряде регионов.
Для защиты региона от завоза инфекций извне усилен контроль на въездах в Иркутскую область. Круглосуточные посты ветеринарного надзора продолжают работу на федеральной трассе «Байкал» на границе с Республикой Бурятия и на участке трассы «Сибирь» в Тайшетском районе, где досматривают ввозимых животных и продукцию животноводства.
Ранее сообщалось о том, как туристы губят нерп на Байкале.